Lazio, la coreografia in Tevere con l'aquila stilizzata: «Con l'ala tesa fino alla vittoria»

di Valerio Cassetta

Circa 65mila spettatori e una coreografia da brividi. Lo stadio Olimpico si mette l’abito da sera per Lazio-Inter. In Tribuna Tevere con dei cartoncini celesti, blu e bianchi è stata riprodotta l’aquila stilizzata, elemento che in passato ha caratterizzato più volte la maglia della Lazio (sia negli anni ’80 che negli ultimi anni). La scenografia è stata accompagnata dallo striscione: «Con l’ala tesa fino alla vittoria!». Nel resto dell’impianto innumerevoli le bandiere e le sciarpe biancocelesti, eccezion fatta per il settore ospiti e per parte della Tribuna Montemario, dove sedevano i tifosi nerazzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA