Lazio, la difesa fa l'Europa

di Alberto Abbate

Gli ultimi saranno ora i primi aiuti della Lazio nella corsa Champions. Se fin adesso il miglior attacco – 84 reti segnate – era stato infatti l’arma in più biancoceleste, nelle prossime tre giornate potrebbe essere invece la difesa a fare la forza. L’assenza d’Immobile (confermata la lesione di primo grado, ci prova per l’Inter) peserà d’altronde come un macigno lì davanti, così bisognerà giocare più in contropiede e sacrificarsi tutti quanti. In fondo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO