Lazio, la gioia è social. Felipe incorona de Vrij: «Ben fatto amico mio»

di Valerio Cassetta

Vola sulle ali dell’entusiasmo la Lazio di Inzaghi. Il 6-2 rifilato al Benevento riporta il buonumore in casa biancoceleste e sui social giocatori festeggiano a ritmo di post. In tanti sul web hanno gioito per il successo con i giallorossi: «Bravi ragazzi, forza!» ha scritto Luiz Felipe su Instagram, ricevendo i complimenti del portiere Strakosha che lo ha definito «The Wall», cioè «Il Muro». Felipe Anderson con una story (un video della durata di 15 secondi con cancellazione automatica dopo 24 ore) ha festeggiato Lucas Leiva, autore di un gol bellissimo dal limite dell'area.



Lontano dall’Olimpico, ma vicino con i sentimentI, Wallace, squalificato per il match, si è congratulato con i suoi compagni: «Bravi ragazzi». Tra questi c’è de Vrij, finito sul tabellino dei marcatori, che ha incassato l’elogio di Felipe Anderson: «Ben fatto amico mio». Patric, invece, con un «Daje Lazio» ha sintetizzato le emozioni della giornata. Insomma, lo spogliatoio sembra compatto, sereno e pronto per la prossima sfida. Giovedì la Lazio affronterà in casa il Salisburgo nell’andata dei quarti di finale di Europa League.

