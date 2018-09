Lazio, la sosta non spaventa Inzaghi: ko una sola volta alla ripresa

di Valerio Cassetta

Sosta non fa rima con batosta. La Lazio sfrutta al meglio la pausa delle nazionali. Cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Con Inzaghi in panchina iI bilancio dei risultati dopo lo stop dei campionati sorride ai biancocelesti. Successi contro Genoa e Sassuolo nella prima vera stagione di Simone (2016-17). La stessa in cui Bologna e Chievo fermarono i biancocelesti sull’1-1. Un anno dopo le goleade con Milan, Benevento e l’impresa allo Juventus Stadium. Unica macchia la sconfitta contro la Roma con un Ciro Immobile stremato dall’Italia di Ventura. TESTA



