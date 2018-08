Lazio, la squadra arriva a Marienfeld: inizia il secondo ritiro

di Valerio Cassetta

Dall’entusiasmo di Auronzo di Cadore alla tranquillità della Westfalia. Il secondo ritiro estivo della Lazio è iniziato. Immobile, Milinkovic, Levia e via via tutti gli altri sfilano sotto l’entrata in ferro battuto dell’Hotel Klosterpforte. Dopo la sconfitta per 2-0 di ieri sera a Stoccolma nell’amichevole con l’Arsenal, i biancocelesti in mattinata sono atterrati a Dortmund e hanno raggiunto Marienfeld, dove rimarranno fino al 12 agosto, giorno dell’amichevole con il Borussia Dortmund in programma ad Essen. Nel pomeriggio andrà il scena il primo allenamento in terra tedesca. Della spedizione biancoceleste non fanno parte Lukaku, Lombardi, Di Gennaro, Minala, Filippini, Sprocati e Adamonis. Presente, invece, Djaval Anderson, difensore classe ’95 svincolato dal Bari che verrà girato in prestito nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA