Lazio, la svolta è a sinistra: ecco Durmisi del Betis Siviglia

di Alberto Abbate e Daniele Magliocchetti

Doppio scatto sulla fascia sinistra. La Lazio molla Laxalt (ora verso il Benfica) e sceglie Riza Durmisi a metà del prezzo. Operazione in dirittura d’arrivo col Betis Siviglia sulla base di 6 milioni e mezzo. Adesso si aspetta solo di definire il futuro di Felipe (il West Ham ieri ha cambiato ds, ecco l’argentino Husillos al fianco di Pellegrini) per lanciare un nuovo assalto al Papu Gomez, stavolta non più incedibile.



