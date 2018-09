Lazio, le vie del gol partono dal centro

di Alberto Abbate

Alla ricerca del gioco perduto, Inzaghi si ritrovò in mezzo al campo. Eccolo, individuato il problema: bisogna ritrovare in primis in mediana la migliore forma in questa sosta. Dopo due giorni d’assoluto riposo, il tecnico da ieri chiede ai suoi uomini di metterci tutta la testa: «Penso che il nostro inizio non fosse dei più semplici contro Napoli e Juventus. Potevamo fare di più, ma la condizione sta migliorando. È arrivata la prima vittoria e adesso ne approfitteremo per lavorare e prepararci bene....

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO