â€‹Lazio, Leiva: «Ci riproveremo l'anno prossimo». Nani saluta: «Grazie a tutti!»

di Valerio Cassetta

Lascerà la Lazio con qualche rimpianto, Luis Nani. Arrivato in prestito dal Valencia il portoghese non è riuscito a dimostrare il suo valore. All'indomani della sconfitta con l'Inter il numero 7 biancoceleste ha postato su Instagram un messaggio che ha il sapore di un addio: «Grazie alla società e soprattutto ai tifosi della Lazio per il supporto di quest'anno, è stata una stagione meravigliosa e un grande peccato non aver potuto coronare il nostro sogno ieri sera... Grazie per avermi accolto come avete fatto, é un onore indossare questa maglia e un'emozione bellissima far parte di un gruppo importante come questo!!! Forza Lazio». Parole al miele nonostante l'ex stella del Manchester United, complice qualche problema fisico, non abbia lasciato il segno.

Intanto, Lucas Leiva sempre su Instagram ha tracciato un bilancio dell'annata appena conclusa: «Ieri ho finito la mia prima stagione con questa maglietta. Il risultato di ieri non era quello che volevamo, ma vengo qui per ringraziare tutto il sostegno e l'affetto che ho ricevuto in questa stagione - ha scritto il brasiliano -. Dal primo giorno sono stato molto ben accolto dai miei compagni e dal personale del Club. In città la mia famiglia si sente molto felice. Purtroppo il nostro obiettivo di ieri non è stato raggiunto, ma ora dobbiamo analizzare e tornare l'anno prossimo a prenderlo di nuovo. Forza Lazio!»

