Lazio, Leiva esalta il Liverpool:«Ben fatto! Che partita»

di Valerio Cassetta

Non dimentica il suo passato da Reds, Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio, al termine della partita Liverpool-Roma, semifinale di ritorno di Champions League, si è complimentato con la squadra inglese, sconfitta 4-2 all’Olimpico, ma qualificata alla finale di Kiev grazie al 5-2 dell’andata. «Ben fatto ragazzi, che partita» ha twittato il mediano brasiliano, aggiungendo al cinguettio la sigla «YNWA», le iniziali di “You’ll never walk alone”, l’inno del Liverpool. E domani Leiva potrà complimentarsi di persona con i suoi ex compagni di squadra. I ragazzi di Klopp, infatti, svolgeranno nel centro sportivo di Formello la seduta di scarico prima di ripartire alla volta dell’Inghilterra. Già ieri Salah e compagni si erano allenati nel quartier generale laziale.

