Lazio, Leiva: «Qui ho migliorato la fase offensiva. Luis Alberto fa la differenza»

di Valerio Cassetta

Vuole sempre migliorarsi, Lucas Leiva. Il “Comandante” della Lazio, arrivato la scorsa estate dopo 10 stagioni al Liverpool, è diventato uno dei leader della squadra di Inzaghi. Intervistata dal suo ex club, il brasiliano ha sottolineato la diversità tra il calcio italiano e quello della Premier League, soprattutto sotto il profilo del ritmo: «Ho imparato molto sui movimenti tattici e ho saputo rafforzare la mia forma fisica - ha ammesso Lucas - Ricordo che Klopp alcune volte mi disse che avrei potuto segnare diversi gol. Ma c’era qualcosa nella mia testa che mi bloccava e avevo una percezione diversa di ciò che sarebbe potuto accadere in campo». In Serie A, invece, si è riscoperto utile anche in fase offensiva: «Alla Lazio ho iniziato a lavorare con più sicurezza, ho cominciato col prendere qualche iniziativa non troppo azzardata - ha dichiarato il mediano -. Praticamente ho provato ad avanzare con cautela, misurando il rischio, senza lasciare la squadra scoperta. Così facendo sono riuscito a realizzare quattro gol e diversi assist in questa stagione, il mio score migliore da quando ho lasciato il Brasile». Su Luis Alberto, suo ex compagno di squadra nei Reds, ha aggiunto: «Sono molto felice per lui - ha rivelato Leiva - perché arrivò a Liverpool molto giovane e probabilmente non riuscì a realizzare ciò che voleva. È uno dei nostri principali giocatori in termini di assist e anche lui ha segnato molti gol. Speriamo che possa farlo anche il prossimo anno».

