Leiva, capitan rinnovo. Lotito vuole farlo diventare dirigente

di Daniele Magliocchetti

Spietato, carismatico ed elegante in campo. Gentile, sorridente e sempre disponibile fuori. Un calciatore d’altri tempi, Lucas Leiva. Non è il capitano della Lazio, ma per come si muove e si comporta all’interno dello spogliatoio sembra esserlo a tutti gli effetti. E senza alcun fastidio da parte si senatori come Lulic, Radu o Parolo. Stimato e seguito da tutti, soprattutto dai più giovani che lo ascoltano come fosse un oracolo perché lui a volte li riprende e si mette lì a spiegare e dare consigli. Un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO