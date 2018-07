Leiva pensa in grande: «Sta nascendo una Lazio da vertice»

di Emiliano Bernardini

dal nostro inviato AURONZO DI CADORE Cuore e cervello della Lazio. Lucas Leiva non sbaglia praticamente un colpo. In campo è l’estensione di Inzaghi. Guida i compagni spronandoli, chiamandogli l’uomo e spesso dettando il passaggio. La seconda palla è sempre la sua. E’ il centro della nuova spina dorsale biancoceleste che parte da Acerbi e finisce a Immobile. Il brasiliano si abbassa sulla sulla linea della difesa per prendere palla ed impostare il gioco. Ha mentalità vincente e si vede.



