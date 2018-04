Lazio, Leiva: «Roma-Liverpool? Tiferò per i Reds»

di Valerio Cassetta

Il Liverpool questa sera avrà un tifoso in più. Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ma ex leader dei Reds, che oggi affrontaranno la Roma nell’andata della semifinale di Champions League, ha dichiarato: «È un big match e ovviamente tiferò per il Liverpool». Il brasiliano è sicuro che «sarà sicuramente una bella serata di calcio e una grande esperienza per i giocatori che la vivranno da protagonisti». Dopo aver trascorso dieci anni ad Anfield Road, Leiva come riportato dal sito ufficiale del club inglese, ammette che «sarà simile ad alcune partite che io stesso ho giocato. Mi vengono in mente le partite di Europa League contro il Dortmund e il Villarreal. Non vedo l’ora di guardare la sfida stasera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA