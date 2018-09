Lazio, Leiva: «Lo scorso anno avremmo pareggiato». Murgia: «Uniti si vince»

di Valerio Cassetta

Indica la strada, Lucas Leiva. Il “comandante” della Lazio guarda avanti e non si pone limiti. «Sarà una stagione lunga e bisognerà cercare di stare bene. Dopo la sosta si giocherà ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti» ammette il brasiliano ai microfoni di Lazio Style Channel. L’ex Liverpool sottolinea il successo contro il Frosinone all'Olimpico: «Sappiamo che in Serie A non ci sono partite facili, dopo due sconfitte era importante prendere i tre punti». Insomma, contava solo il risultato, anche perché «l’anno scorso questo tipo di partita sarebbe finita 1-1». Applausi per tutti, visto che il successo «dà tranquillità».



GIOIA SOCIAL

Esulta anche Murgia a fine gara. Il centrocampista dell’Italia Under 21 su Instagram scrive: «Nonostante si sia fatta aspettare questa vittoria, non abbiamo mai smesso di lottare e uniti ci siamo presi tre punti». Il ritornello è sempre lo stesso: “Non mollare mai”.

