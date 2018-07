â€‹Lazio, Leiva: «Come sostituire Milinkovic? Sergej è ancora nostro e speriamo resti»

di Valerio Cassetta

Leader in campo e fuori, Lucas Leiva è pronto guidare la Lazio anche nella prossima stagione. A una settimana dall’inizio del ritiro di Auronzo di Cadore, il centrocampista brasiliano è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione:



Ambiente positivo. «Penso che questo ritiro aiuti tanto. Stiamo insieme tutti i giorni e ci alleniamo bene, con tanti tifosi qui. La squadra ha voglia di lavorare per arrivare al meglio all’inizio del campionato».



Passata stagione. «I punti li abbiamo fatti. Potevamo fare meglio nei gol presi, ma il calcio è così. Abbiamo fatto bene, cercheremo di migliorare quest’anno. Nessuno si aspettava che potessimo fare una stagione così. Volgiamo fare sempre di più».



Obiettivo. «Come calciatore sento che posso fare di più. Sono al mio secondo anno alla Lazio, facciamo una preparazione completa e spero di di giocare come lo scorso anno».



Scelta. «Mi sono sentito bene, fin dal primo giorno in cui sono arrivati. Tutti i compagni mi hanno fatto sentire a casa. Io ho preso il mio posto e e ho lasciato tutto in campo. Per i giovani sono sempre a disposizione per aiutarli».



Aspettative. «Noi sappiamo che abbiamo una squadra forte. L’aspettativa è fare meglio. Inizia un campionato con voglia di fare bene, avvicinandoci al primo posto. La Lazio deve pensare così. Dobbiamo lavorare bene in questo ritiro per arrivare a un livello fisico buono».



Nuovi acquisti. «Il mercato? Non è una domanda per me, io posso solo parlare della squadra. I nuovi si sentono bene. Acerbi conosce il calcio italiano e si è adattato velocemente. Berisha e Durmisi con più tempo ci daranno una mano».



Allenatore in campo. «Il mister chiede a tutti di aiutarlo, non mi sento un allenatore. Sento che devo dare il meglio di me e sarò sempre disponibile ad aiutare un compagno».



Difesa. «La parte offensiva è stata fatta bene, con un gran numero di gol fatti. Quando si gioca così però, a volte, si prendono gol. Stiamo lavorando. Abbiamo tanti centrali forti, possiamo migliorare come squadra. In ritiro lavoriamo anche su questo».



Mercato. «Sostituire Milinkovic? Sergej credo che sia ancora con noi. Quindi, non posso dire niente. Sono contento di stare con lui, ha fatto una grande stagione e speriamo che possa fare lo stesso. Speriamo che resti».



Un anno dopo. «Dopo 10 anni in Inghilterra, ho fatto un’altra scelta, venendo alla Lazio. Sono molto contento qui. La squadra mi ha fatto sentire bene».

