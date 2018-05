Lazio, Lotito: «Avremmo meritato una classifica diversa. Ringrazio i tifosi»

di Valerio Cassetta

«Abbiamo ricreato una grande famiglia, uniti si vince e si possono ottenere grandi risultati». Parla così Claudio Lotito, presidente della Lazio, nel giorno del suo 61esimo compleanno. «Lo spirito, la passione e l'affetto della gente ti danno una carica in più e la danno anche ai nostri ragazzi - sottolinea il patron biancoceleste, intervenuto a Lazio Style Radio -. Aver ritrovato unità di intenti con il nostro popolo ci dà una spinta in più». Analizzando il campionato, il presidente ricorda la bontà del lavoro svolto dalla squadra: «Noi dobbiamo puntare sempre al meglio, senza creare false ispirazioni non realizzabili. Abbiamo costruito una squadra per competere alla pari con tutti. Non voglio fare polemiche, il campionato chi l'ha visto, ha visto pure che la Lazio avrebbe meritato un ruolo in classifica diverso - ricoeda il numero uno del club -. Noi non siamo abituati a piangerci addosso. Dobbiamo reagire, combattere e raggiungere gli obiettivi che abbiamo meritato di conquistare sul campo».



NON MOLLARE MAI

L'obiettivo stagionale è un posto per la Champions League del prossimo anno. Domenica la Lazio affronterà il Crotone in trasferta, mentre il 20 maggio all'Olimpico arriverà l'Inter, una sfida che potrebbe essere decisiva per il quarto posto. «Vivo queste ultime due finali con trepidazione - ammette Lotito -, ma anche rammarico perché noi meritavamo un'altra posizione in classifica e di non soffrire fino alla fine. Ma questo rientra nel DNA e nella storia di questa società e squadra, dove noi ci siamo sempre dovuti conquistare tutto con grande sacrificio e abnegazione».



COMPATTEZZA

Oltre alla squadra, il presidente riconosce i giusti meriti anche ai sostenitori biancocelesti: «Nei momenti di difficoltà devo comunque sottolineare come i tifosi della Lazio abbiano sempre risposto presenti all'appello. Capiscono che l'unione fa la forza, che la loro spinta può stimolare la squadra, ma anche il presidente. Dobbiamo fare in modo che questo affetto e passione prevalga sulle cose negative. Il bene porta il bene. Cerchiamo di meritare quello che abbiamo».

