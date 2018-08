La Lazio si difende: «Interpretazione errata, procederemo per vie legali»

In una nota ufficiale la Lazio si è pronunciata sul video diffuso in mattinata e riguardante il presidente biancoceleste Claudio Lotito: «In riferimento alla telefonata diffusa via internet a firma di TrediciDicembre (@ivantarsitano), nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione».

