Lazio, Lotito: «Napoli e Juve alle prime giornate? Chi ben comincia è a metà dell'opera»

di Valerio Cassetta

«Penso che chi ben comincia è a metà dell’opera. Vediamo come reagirà la squadra». Così ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, commentando il sorteggio della prima giornata di Serie A 2018/2019 che vedrà i biancocelesti affrontare il Napoli all’olimpico. «Speriamo che la preparazione ci consenta di esprimerci al 100% e di confrontarci alla pari con il Napoli - ha aggiunto Lotito, ospite negli studi di Sky Sport -. Con loro non abbiamo fatto bene lo scorso anno, ma abbiamo fatto bene con la Juventus, che ha vinto il campionato. Speriamo di partire col piede giusto». Sul sorteggio della seconda giornata, Juventus-Lazio, il presidente ha dichiarato: «Ne prendiamo atto. Vorrà dire che dovremo rafforzare la praparazione perchè ci scontriamo con squadre più forti di noi. Cercheremo di colmare quel gap. Se noi saremo l'agnello sacrificale? Cercheremo di non esserlo. Il campo sarà il nostro giudice».

