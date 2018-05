Lazio, Lotito: «Milinkovic? Non siamo un supermarket. Non ho messo in vendita nessuno»

di Valerio Cassetta

«Quanto vale Milinkovic? Ho letto su un giornale “Supermarket Lazio”. Mi sono messo a ridere, non mi risulta che io abbia messo in vendita nessuno. In passato non bussavano, oggi è diverso. Se vale più di 100 milioni? Ho rifiutato 110 milioni il 29 di agosto» Così il presidenre della Lazio, Claudio Lotito, dopo aver ricevuto il premio Premio Calabrese a Soriano del Cimino, in provincia di Viterbo. «Qui non faccio il mercato. Oggi è la Lazio è una società solida, dal punto di vista finanziario non ha problemi e può vedere futuro con tranquillità e ascesa - ha aggiunto il numero uno biancoceleste - Ci siamo tolti qualche soddisfazione perché qualche trofeo lo abbiamo portato a casa».



VAR

Chiamato ad esprimersi sui torti abitrali subiti dalla squadra, Lotito non si è sbilanciato: «Il pallone è questo. Abbiamo perso. Dobbiamo recriminare? Se è dipeso da noi oppure no? Ho visto la partita del Liverpool (finale di Champions League contro il Real Madrid, ndr) e quei due interventi potevano essere evitati - ha rivelato il presidente biancoceleste dopo aver ricevuto la Castagna d'oro -. La Lazio avrebbe potuto meritare posizioni in classifica diverse ed è stato riconosciuto da tutti. La Var è stata una mia iniziativa insieme a Tavecchio, oltre alla Gol Line Technology. Le idee si muovono con le gambe degli uomini e purtroppo gli uomini sono fallaci. Stiamo facendo tutto per rendere il calcio più credibile».



DE VRIJ

Infine, sulla prestazione di Stefan de Vrij contro l'Inter ha rivelato: «Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ha fatto degli errori. Quando si fanno delle scelte si prendono delle responsabilità. Non ho obiettato perché l'allenatore è libero di scegliere - ha sottolineato Lotito -. L’Inter con più garbo e rispetto dei valori sportivi non avrebbe dovuto mettere in difficoltà psicologica il giocatore con la storia del contratto depositato. Se avevano questo contratto da gennaio perché lo hanno depositato in Lega prima della gara con l’Inter?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA