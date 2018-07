Lazio, Lotito: «Milinkovic via solo per offerta indecente. Bari? Mi piacciono le sfide»

di Valerio Cassetta

Rincara la dose, Claudio Lotito. A poche ore dalla risposta di Milinkovic a un tifoso sulla sua permanenza («Certo che resto qui»), il presidente della Lazio ribadisce: «Io non l’ho mai messo in vendita, ma come in tutte le cose, se arriveranno offerte indecenti, si valuterà». Insomma, se fino a pochi giorni fa sembrava inimmaginabile pensare al “sergente” con la maglia della Lazio la prossima stagione, adesso l’ipotesi non è più così remota. Domani Milinkovic parteciperà al raduno di squadra a Formello e sabato partirà per Stoccolma, dove giocherà l’amichevole con l’Arsenal. Da domenica, invece, inizierà il ritiro di Marienfeld.



FILOSOFIA E SFIDE

«Nell’interesse esclusivo del club, non ho mai percepito un emolumento, al contrario di tanti altri miei colleghi - continua Lotito a RmcSport -. Dopo Juventus, Inter e Milan, la mia Lazio è una delle squadre più vincenti in Italia in termini di trofei». In merito all’acquisizione del Bari, il patron biancoceleste aggiunge: «Mi piacciono le sfide: proverò a vincerne una con il Bari, che ha bisogno di stabilità. Sono dal notaio, ho chiamato il club "Società sportiva La Bari 1908"».

