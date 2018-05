Lazio, Lotito: «Gli obiettivi si raggiungono grazie al lavoro di squadra»

di Valerio Cassetta

L'unione fa la forza. Lo sa bene Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club, ha ricordato ancora una volta l'importanza della coesione in una squadra: «Gli obiettivi non si conseguono mediante il singolo, ma grazie al lavoro di tutti. Quindi non solo della squadra che scende sul terreno di gioco - ha detto il numero uno biancoceleste -, ma anche grazie all’allenatore, allo staff tecnico, alla società, all’equipe medica, all’organizzazione ed in particolare ai tifosi, che da sempre rappresentano il dodicesimo uomo in campo, il valore aggiunto, uno sprone per chi suda sul manto erboso per raggiungere grandi soddisfazioni». L'importante secondo Lotito è «doversi battere negli interessi di queste persone che trascorrono la loro vita preservando i colori biancocelesti e cercando di costruire un valore aggiunto». Non a caso «i giocatori vengono responsabilizzati da uno stadio pieno: così, sono infatti chiamati a soddisfare non solo loro stessi, ma anche i tifosi, che dagli spalti esprimono il loro amore».



DI PADRE IN FIGLIO

Il presidente, infine, ha lanciato un appello per l'evento di lunedì prossimo, "Di padre in figlio", in programma allo Stadio Olimpico: «Quella del 4 giugno sarà una serata in cui la Società vorrà esaltare ancora una volta la storia della Lazio, dal 1900 ad oggi - ha detto Lotito -. Tutti coloro i quali si sono succeduti nel tempo hanno tramandato dei valori nei quali noi crediamo, dei quali noi facciamo parte. La lazialità infatti, è uno stile di vita. Parteciperemo per l’orgoglio di essere laziali, rivendicando nuovamente la nostra condotta ed il nostro modo di essere, diverso dagli altri».

