Lazio, Lucas è la Leiva per saltare più in salto

di Alberto Abbate

C’mon Lazio, Leiva non è mica sazio. Corre a più non posso, non ha centrato nulla, ha un doppio traguardo in culla. La Champions e poi il mondiale, Lucas si gioca tutto in queste tre gare anche per la Nazionale. In realtà non avrebbe bisogno di ulteriori sponsorizzazioni, parlano da soli i numeri e le sue prestazioni. Il Brasile però non lo ha ancora convocato nonostante Lucas a Roma sia davvero rinato. Se n’è accorto pure l’ex tecnico Klopp in visita a Formello, ha strabuzzato gli occhi...

