Lazio, Lucas Leiva: il centro di gravità permanente

di Gabriele De Bari

Udine - Questa volta la copertina non è dedicata al goleador che segna tanto, al fantasista che inventa la giocata vincente, al portiere che salva il risultato, bensì a un grande lavoratore del centrocampo: Lucas Leiva. centro di gravità permanente di tutto il gioco biancoceleste, il perno del centrocampo, colui che recupera palloni, pressa, imposta il gioco e qualche volta trova anche lo spazio e il tempo per andare in gol. L'unico veramente insostituibile, insieme a Immobile, nello scacchiere allestito da Simone Inzaghi. Leiva, un passato importante nel Liverpool, è arrivato alla Lazio con la pesante responsabilità di sostituire il capitano Biglia, nazionale argentino passato al Milan. Una bella eredità, un compito sul quale pochi erano convinti fino in fondo. Invece il brasiliano è entrato in punta di piedi nella formazione ma con la personalità e l'esperienza che tutti gli riconoscevano, prendendo subito in mano il comando del centrocampo. Partita dopo partita è diventato sempre più importante e centrale nello sviluppo della manovra e così è stato anche nelle difficile trasferta di Udine, quando la gara era diventata tutta in salita, è stato lui a suonare la carica conferendo alle iniziative quelle qualità necessarie per ribaltare il risultato e salire al terzo posto in classifica. Adesso nessuno più rimpiange Biglia, perché Leiva si è meritatamente preso la scena.

