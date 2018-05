â€‹Lazio, Luis Alberto ancora a riposo. Immobile, Parolo e Radu out per l’Atalanta

di Valerio Cassetta

Tre giorni alla sfida con l’Atalanta con tre assenze importanti. Immobile, Radu e Parolo domenica non ci saranno a causa dei rispettivi infortuni. Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, cercando di schierare la miglior formazione. Domani scatteranno le prove tattiche, ma il modulo della Lazio non cambierà: avanti con il 3-5-2. In attesa delle scelte definitive, che avverranno solo a ridosso del match con i nerazzurri, Caicedo, Caceres e Murgia scaldano i motori per sostituire gli indisponibili. Ancora a riposo Luis Alberto: lo spagnolo, affaticato dall’ultima trasferta contro il Torino, non ha partecipato alla seduta odierna, mentre Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo.



Intanto il responsabile ortopedico del club Fabio Rodia ha fatto il punto della situazione sugli infortunati: «Immobile ha effettuato il terzo accertamento che ha confermato il dubbio iniziale: lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi è di 15/20 giorni per il momento». L’attaccante della Nazionale sarà sicuramente out per le partite contro Atalanta e Crotone, mentre il recupero per la sfida con l’Inter è «un’ipotesi» che verrà valutata nel corso dei giorni.



Per quanto riguarda Radu, invece, il dottore, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha confermato che il romeno a Torino «ha riportato una contrattura all’adduttore breve della coscia destra. Gli esami non hanno riscontrato lesioni ulteriori». Il difensore non sarà a disposizione per la gara con l’Atalanta, così come Parolo che è alle prese con un problema all’inguine e «sta continuando il protocollo personalizzato, c’è un miglioramento e a inizio prossima settimana ci saranno ulteriori controlli».

