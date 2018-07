â€‹Lazio, Luis Alberto corre e prende la 10. Radu-Lulic: due senatori in bicicletta

di Valerio Cassetta

Divisi in tre gruppi, corrono intorno al Lago di Santa Caterina, i giocatori della Lazio. A poche ore dall’amichevole contro l’Auronzo (in programma nel pomeriggio ore 17:00), squadra dilettantesca locale, i biancocelesti si dedicano alla parte atletica. Ripetete sui mille metri con recupero diverso in base ai singoli blocchi. I calciatori corrono nei sentieri scortati dallo sguardo dei tifosi che, terminata la seduta, chiedono foto e autografi. Simpatico siparietto tra Lulic e Radu: per tornare verso il campo il Zandegiacomo il bosniaco ha utilizzato una bicicletta, dando un passaggio al romeno, seduto in maniera precaria sulla orizzontale della bici che unisce il sellino al manubrio.



NUMERI

Aspettando la nuova stagione, i giocatori hanno già scelto i numeri di maglia. Lombardi lascerà il 25 e prenderà l’87, Durmisi opterà per la 14, Berisha per la 7, mentre Luis Alberto avrà in eredità la 10 di Anderson, liberando la 17 dello scorso anno. Acerbi, invece, avrebbe desiderato la 15 (già occupata da Bastos) e potrebbe scegliere la 33.

