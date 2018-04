Lazio, Luis Alberto è entrato nel cuore dei tifosi biancocelesti

di Gabriele De Bari

Due a zero per la Fiorentina e Lazio, che sembrava alle corde, l'allenatore Inzaghi espulso per proteste. Un quadro nerissimo in chiave Champions nella trasferta-chiave contro i viola, reduci da 6 vittorie e un pareggio. Poi i biancocelesti hanno un sussulto d'orgoglio e conquistano una punizione dal limite, sotto la Fiesole. Sul pallone va lo specialista, lo spagnolo dai capelli ossigenati e inguardabili, Luis Alberto, e la traiettoria perfetta batte l'imberbe portiere Dragowski. La squadra di Inzaghi si rialza, torna a sperare e a lottare, arrivando al due pari. Il copione di ripete nella ripresa quando la Fiorentina torna in vantaggio e la Lazio trova il tre pari. Però non è finita: serve un altro sforzo, che porti alla vittoria, a battere le tante avversità. E Luis Alberto, lo spagnolo che si è consacrato ad alti livelli in questa stagione, piomba sul passaggio di Marusic per deviare in porta il pallone dell'incredibile rimonta. Per il centrocampista si è trattato del gol numero 10 in campionato e per la squadra di tre punti pesantissimi che consentono di restare al terzo posto. Un solo neo: l'ammonizione che gli costerà la squalifica contro la Sampdoria nella prossima partita all'Olimpico. Pazienza, perché la vittoria del Franchi ha un valore specifico immenso e Luis Alberto è entrato di diritto nel cuore della tifoseria laziale.

