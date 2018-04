Lazio-Salisburgo: dalle 21.05 La Diretta Inzaghi punta su Immobile e Luis Alberto

La Lazio di Simone Inzaghi, che nei due turni precedenti ha eliminato la Steaua Bucarest prima e la Dynamo Kiev poi, affronta questa sera il Salisburgo nella partita di andata dei quarti di finale di Europa League; sarà il campo a dimostrare se i biancocelesti siano stati fortunati o meno nel sorteggio, anche se quasi mai capita che una squadra arrivi senza meriti a questo livello in Europa: come dire, per la Lazio non sarà comunque facile.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

LAZIO:

SALISBURGO:

© RIPRODUZIONE RISERVATA