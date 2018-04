Lazio, Luis Alberto: «La Champions è nelle nostre mani». Domani controlli per Immobile

di Valerio Cassetta

«In campionato il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions e dipenderà soltanto da noi». Parola di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, intervistato da radio Onda Cero, ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste a tre giornate dal termine del campionato. «Dall’inizio della stagione sapevamo di avere una rosa competitiva per arrivare tra le prime quattro – ha rivelato il trequartista -, abbiamo giocatori molto forti. Poi quando manca qualcuno, chi gioca al suo posto fa bene uguale o addirittura meglio: questa è la nostra forza». Tutti utili e intercambiabili, e pronti a dare il massimo per il mister.



SEGRETO

«Il primo giorno di ritiro, quest’estate, ho parlato con Simone Inzaghi - ha svelato Luis Alberto - e gli dissi che volevo andare via perché l’anno prima avevo giocato poco, ma lui mi rispose che aveva fiducia in me. Abbiamo discusso e alla fine decisi di fidarmi». Questione di feeling e di promesse mantenute. «Da quel momento lui ha mantenuto la parola fin dalla prima partita. Posso dire che alla fine entrambi siamo rimasti soddisfatti» ha raccontato Don Luis.



RIPOSO

Intanto, la squadra si gode il meritato riposo. Inzaghi, dopo la vittoria per 1-0 in casa del Torino, ha annullato la seduta odierna e ha concesso ai suoi 48 ore di relax. Gli allenamenti, infatti, riprenderanno solo mercoledì in vista del match con la Sampdoria, in programma domenica all’Olimpico. Contro i blucerchiati Immobile e Parolo rischiano di non esserci. L’attaccante ieri ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia destra e domani effettuerà dei controlli strumentali. Si teme lo stiramento. Il centrocampista, invece, è alle prese con un fastidio all’inguine da più di una settimana. Da valutare anche le condizioni di Radu, uscito malconcio dal match con i granata.

