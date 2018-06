Lazio, Luis Alberto non si ferma: allenamento e fisioterapia anche in vacanza

di Valerio Cassetta

E’ già proiettato alla prossima stagione, Luis Alberto. Il trequartista della Lazio, costretto a saltare le ultime due partite dell’anno contro Crotone e Inter per un problema all’adduttore, vuole arrivare al meglio al ritiro di Auronzo di Cadore. Allenamenti mirati, controlli e fisioterapia anche durante le vacanze. Il protocollo riabilitativo di Don Luis continua senza sosta. L’ex Liverpool sta trascorrendo le ferie in patria, a Siviglia, insieme alla famiglia, dove sta lavorando sodo per essere al top della forma il prima possibile. Anche oggi, come testimoniato dai social network, si è sottoposto ad una seduta di fisioterapia. «Oggi abbiamo avuto il privilegio di ricevere la visita di Luis Alberto, calciatore della Lazio e della nazionale spagnola. Auguriamo il più grande successo a questa persona magnifica» ha scritto sul proprio profilo twitter il fisioterapista iberico, Julian Sevillano . Insomma, Luis non vede l’ora di ricominciare. L’infortunio gli ha fatto perdere i Mondiali in Russia, ma non la voglia di lottare e sognare in grande con la maglia della Lazio.

