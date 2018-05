Lazio, Luis Alberto: «Le sensazioni sono buone, ma aspettiamo venerdì»

di Valerio Cassetta

La speranza è l’ultima a morire. Lo sa bene Luis Alberto. Il trequartista della Lazio in mattinata si è sottoposto ad accertamenti presso la clinica Paideia per monitorare l’infortunio all’adduttore: «Non sappiamo ancora se ce la farò per l’Inter - ha detto lo spagnolo entrando in clinica -. Vediamo venerdì e sabato mattina come sto. Le sensazioni sono buone, sto molto meglio». Al di là della volontà del giocatore, volato in Spagna nei giorni scorsi giorni per intensificare il protocollo riabilitativo, lo staff medico insieme a quello tecnico dovrà valutare la condizione fisica del centrocampista. La partita di domenica sera all’Olimpico sarà decisiva per stabilire chi andrà in Champions League e nessuno vuole mancare.



TABELLA DI MARCIA

Intanto, a Formello continuano gli allenamenti. Lukaku in mattinata ha svolto delle esercitazioni con il pallone e per domenica dovrebbe farcela. Immobile e Parolo continuano a correre lontano dai compagni, ma solo nei prossimi giorni si capiranno realmente le loro possibilità di scendere in campo. Ciro ha sicuramente più chances rispetto al centrocampista. Certa, invece, la presenza di Leiva che, uscito malconcio dalla sfida con il Crotone, sta gestendo le energie, e Marusic, tornato in gruppo dopo il differenziato di ieri. Per quanto riguarda la difesa le prove tattiche scatteranno nella giornata di venerdì, ma solo a ridosso del match Inzaghi deciderà se schierare de Vrij o Luiz Felipe al centro del pacchetto arretrato.

