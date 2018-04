Lazio, Luis Alberto punta la Champions: «Ci aspetta la Fiorentina. Continuiamo a lottare»

di Valerio Cassetta

Non ha intenzione di mollare, Luis Alberto. «Continuiamo a lottare, alle 20.45 ci aspetta la Fiorentina. Avanti Lazio!» ha scritto su Instagram il centrocampista biancoceleste. Dopo il successo dell’Inter di ieri sera con il Cagliari, infatti, sarà fondamentale fare punti al Franchi di Firenze per rimanere attaccati al treno Champions. Al momento, infatti, la Lazio è a quota 61 punti, a due lunghezze dai nerazzurri, terzi a 63 punti, e a pari merito con la Roma, impegnata questa sera contro il Genoa.



DENTRO IMMOBILE, FUORI PATRIC

Intanto, in mattinata Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera. Immobile c’è, nonostante non sia al top della condizione. Se non dovesse farcela, Caicedo e Nani sono pronti a sostituirlo. Assente, invece, Patric, rimasto nella Capitale perché alle prese con un fastidio muscolare accusato lo scorso mercoledì. Lo spagnolo punta a recuperare per la partita con la Sampdoria, in programma domenica all'Olimpico alle ore 15:00.

