Lazio, Luis Alberto saluta Iniesta: «Grazie Don Andrès». Inzaghi riabbraccia Lukaku

di Valerio Cassetta

L'addio di Andrès Iniesta al Barcellona, dopo 22 stagioni consecutive, non ha lasciato indifferente neanche Luis Alberto. Il trequartista della Lazio su Instagram ha reso omaggio al connazionale blaugrana: «Un esempio da seguire, un mago con il pallone, il miglior giocatore della storia del calcio spagnolo! Grazie di tutto Don Andrès Iniesta, buona fortuna ovunque tu vada». Un elogio in piena regola che si aggiunge alla lunga di lista di tributi riservati al numero 8 dei catalani nel giorno in cui ha annunciato il suo addio.



RECUPERI E PROVE

Intanto, a Formello proseguono le prove in vista del Torino. Simone Inzaghi non potrà contare su Parolo, fermo per un problema all'inguine, mentre potrà fare affidamento su Lukaku, tornato ad allenarsi in giornata. Con il rientro del belga, Lulic potrà giocare al fianco di Leiva, già supportato dall'altra mezzala, Milinkovic-Savic. Solo domani, però, alla vigilia della trasferta con i granata, in programma domenica al Comunale, il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi.

