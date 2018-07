Lazio, Luis Alberto: «Spero in una grande stagione, vogliamo un posto in Champions»

di Valerio Cassetta

Non vede l'ora di incantare il pubblico della Lazio con altre magie, Luis Alberto. “El Mago”, reduce da un infortunio alla coscia rimediato lo scorso maggio, spera di tornare al top della forma il prima possibile per fare la differenza: «Sto bene e lo ero anche quando ero arrivato, ma i medici avevano detto di fare una decina di giorni di lavoro speciale per l’adduttore e di essere prudente». “Don Luis” non nasconde il rammarico per l’epilogo stagionale, ma non si arrende: «Oggi ho fatto tutto l’allenamento e non ho avuto problemi, spero ora di continuare così - dichiara a Lazio Style Channel -. Stavo lavorando per la Champions League e per la Nazionale e in tre settimane ho perso tutto, ma questo è il calcio». Sul campo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore lo spagnolo prepara l’anno che verrà: «Ora speriamo di fare un’altra bella stagione centrando la Champions, facendo bene in Europa League e Coppa Italia». Sul mercato aggiunge: «Felipe Anderson e de Vrij sono due giocatori straordinari che ci mancheranno, ma bisogna solo faticare perché Tare sta lavorando per portare qualcun altro. Il gruppo sta bene, sono arrivati altri ragazzi nuovi che come persone sono da dieci». Con l’addio di Felipe ha scelto la maglia numero 10: «È solo un numero che mi piace - rivela Luis Alberto - ho parlato con lui e mi aveva detto di prenderlo. È importante solo fare gol e assist, il 10 sulla maglia lo vede solo il tifoso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA