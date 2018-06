Lazio, Luis Alberto tifa per Caceres ai Mondiali di Russia: «Suerte bello mio!»

di Valerio Cassetta

Fa il tifo per la Spagna e anche per l’Uruguay, Luis Alberto. Il trequartista della Lazio, rimasto fuori dai convocati delle “Furie rosse” per un infortunio alla coscia, segue i Mondiali di Russia dal divano di casa sua, a Siviglia. Oltre a sostenere la sua nazionale, Don Luis guarda con attenzione le partite dei compagni biancocelesti. Durante Egitto-Uruguay, vinta per 1-0 dai sudamericani, Luis Alberto ha postato su Instagram una storia con un messaggio d’incoraggiamento per Caceres, titolare nella formazione di Tabarez. «Suerte guacho! Bello mio!» la dedica postata dall’ex Liverpool. Il legame tra i due giocatori è forte sia dentro che fuori dal campo. Non a caso poche settimane fa sono stati immortalati insieme sulle tribune del centrale del Foro Italico per seguire gli Internazionali di tennis d’Italia. L’amicizia è nata in poco tempo, complice la lingua parlata in comune, visto che Caceres è arrivato alla Lazio dall’Hellas Verona solo lo scorso gennaio. Ennesima dimostrazione di quanto sia unito lo spogliatoio bincoceleste.

