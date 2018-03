Lazio, Luis Alberto torna in gruppo: Wallace e Patric a riposo

di Valerio Cassetta

Pochi, ma buoni. Simone Inzaghi lavora con gli uomini contati a Formello. Nella settimana caratterizzata dallo stop del campionato, il tecnico deve fare i conti con le assenze. Sono dieci gli atleti in giro per il mondo con le nazionali. Strakosha, Bastos, Bruno Jordao, Pedro Neto, Murgia, Basta, de Vrij, Marusic, Parolo e Immobile rientreranno a Roma solo la prossima settimana. Sono già tornati, invece, tre calciatori, che hanno lasciato in anticipo i rispettivi ritiri: Lukaku per un fastidio al ginocchio, Caceres per un problema al polpaccio e Milinkovic, che ha accusato un forte affaticamento muscolare. Questi ultimi hanno svolto un lavoro di scarico in palestra e puntano a recuperare per la prossima sfida con il Benevento, in programma sabato 31 marzo all'Olimpico. Nessun problema per Luis Alberto, che finora si era allenato seguendo allace e Patric, invece, sono rimasti a riposo in via precauzionale. Asssente anche Lulic che, costretto ai box per un’elongazione muscolare, proverà a rientrare nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA