Lazio, Luis Alberto: «Vittoria importante, ma ora pensiamo all'Apollon»

di Valerio Cassetta

Gioia social per la vittoria contro l’Empoli. «Tre punti importantissimi» scrive Lucas Leiva su Instagram dopo 0-1 del Castellani. Un pensiero condiviso da Wallace, che si congratula con la squadra: «Complimenti ragazzi!». Strakosha, invece, celebra il successo in trasferta postando la foto del suo intervento prodigioso su Caputo all'ultimo minuto. Più esplicito il messaggio di Immobile che si rivolge ai tremila laziali presenti nel settore ospiti: «Questo magnifico pubblico meritava di tornare a casa con il sorriso». Insomma, un risultato da sottolineare senza dimenticare il prossimo impegno. «Tre punti. Ora testa all’Europa League» scrive Luis Alberto, già proiettato al match con l’Apollon Limassol in programma giovedì allo stadio Olimpico. Lo spagnolo, complice la squalifica di Correa, giocherà dall'inizio contro i ciprioti.



RIPRESA

Intanto, la squadra è tornata ad allenarsi a Formello. In mattinata test con la Primavera per i giocatori che ieri non hanno giocato a Empoli. Murgia e Bastos hanno firmato il successo in famiglia, ma lo staff tecnico aspetta con ansia notizie dall’infermeria. Radu, costretto a fermarsi ieri per un problema alla coscia, farà ulteriori accertamenti domani: si teme uno stiramento. Berisha e Luiz Felipe, invece, proseguono le cure, svolgendo un lavoro differenziato. Il kosovaro sarà il primo a rientrare, mentre il brasiliano spera di essere a disposizione già per l'Udine.



