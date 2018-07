Lazio, Luiz Felipe: «Acerbi è come de Vrij. Felipe Anderson? Deve arrivare il sostituto»

Da rivelazione a certezza, Luiz Felipe vuole prendersi la difesa. Il centrale della Lazio, intervenuto in conferenza stampa, fa il punto della situazione in casa Lazio a tre giorni dall’inizio del ritiro di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.



Ritiro. «Abbiamo iniziato benissimo quarto giorni fa. Dobbiamo dare tutto per iniziare bene il campionato. Dal punto di vista personale, voglio fare un altro anno buono come l’anno scorso, ma devo iniziare da zero».



Un anno dopo. «Io esempio? Abbiamo fatto una grande cosa l’anno scorso, ora dobbiamo riuscire a fare quello che non è stato fatto per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo un grande gruppo unito che vuole andare lontano. Nessuno si aspettava che potessi crescere così, bisogna avere le opportunità nel calcio».



Difesa. «Non è cambiato nulla: Acerbi è come de Vrij. Sono grandi difensori e sono fortissimi. Posso fare il centrale, o a destra e a sinistra. Devo esser sempre pronto quando Inzaghi mi chiama».



Obiettivi. «Abbiamo tanti giocatori forti come Durmisi, Berisha e Proto. Se arriva qualcuno in più possiamo fare grandi cose».



Felipe Anderson. «Felipe è stata una grande perdita. Era fortissimo e ora deve arrivare un grande giocatore forte per sostituirlo, e arriverà».

