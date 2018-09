Lazio, Luiz Felipe: «Sogno la nazionale brasiliana». Rinnovo in vista per Lulic

di Valerio Cassetta

Sogna la maglia verdeoro, Luiz Felipe. Il centrale della Lazio non si pone limiti. Dopo aver conquistato la fiducia di Inzaghi, l’obiettivo è la nazionale brasiliana. Un’impresa tutt’altro che semplice. L’infortunio al polpaccio ha rallentato i tempi. Il Ct Tite lo aveva inserito nella lista dei pre-convocati, un elenco dei giocatori monitorati, ma non ancora chiamati ufficialmente.



RECUPERO

Intanto, l’ex Salernitana continua il protocollo riabilitativo a Formello: «Devo sempre ringraziare Dio per aver avuto l’opportunità di giocare qui – ha detto a Lazio Style Channel-. Voglio dare il massimo per questa maglia, sto vivendo un sogno, ma devo continuare a migliorare per giocare tanti anni qui a Roma». Non a caso il club ha deciso di blindarlo: «Sono felicissimo per il rinnovo del contratto e anche la mia famiglia è molto orgoglioso – ha rivelato -. Devo sempre essere riconoscente con la società per l’opportunità che mi ha dato di vestire questa maglia». Il sogno però resta sempre lo stesso: «Voglio lavorare per conquistare la Nazionale. È questo ciò che desidero».



RINNOVI

Oltre a Luiz Felipe, il presidente Lotito sta lavorando al rinnovo di altri giocatori. Immobile, Luis Alberto e Milinkovic su tutti. Un premio per la passata stagione e un incentivo per fare bene anche quest'anno. Si valutano anche i prolungamenti di Lulic e Radu. Simone Inzaghi li considera due leader dello spogliatoio, due figure imprescindibili per il gruppo biancoceleste.

