Lazio, Lukaku chiede un'altra chance: «Spero di tornare tra due mesi»

Non vuole restare ai margini della rosa, Jordan Lukaku. L’esterno della Lazio, escluso dalla lista dei 25 per la Serie A, sta lavorando per rimettersi in forma dopo l’infortunio. La tendinopatia al ginocchio sinistro lo tormenta dalla scorsa stagione e lo ha costretto a saltare parte del ritiro di Auronzo di Cadore e l'intero periodo di preparazione in Germania. «Ora sapete quale è la natura del mio infortunio e cosa ho fatto in questo mese - ha scritto il belga su Instagram -. C’è ancora tanta strada da fare, però speriamo di tornare tra un mese o due». Del resto Inzaghi non gli ha chiuso tutte le porte. Quando Lukaku sarà al top, verrà ripreso in considerazione.



Intanto, il tecnico si affida a Lulic per coprire la fascia sinistra. Il capitano della Lazio, scontata la squalifica contro il Napoli, tornerà al suo posto con la Juventus. Durmisi non ha convinto sull’out mancino: contro la squadra di Ancelotti è stata schierato Cacares, datato nel ruolo di esterno di centrocampo. Per il match con i bianconeri non saranno a disposizione Luiz Felipe (sospetto stiramento) e Berisha, ancora alle prese con un affaticamento muscolare.

