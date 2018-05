Lazio, Lukaku: «Frenato dagli infortuni. Spero di giocare il Mondiale»

di Valerio Cassetta

Non è stata una stagione semplice per Jordan Lukaku. Numerosi problemi fisici hanno tormentato l’esterno della Lazio, impedendogli di esprimersi al meglio durante la stagione. Convocato dal Belgio per il Mondiale, Lukaku ha ammesso che «è stato frustrante non poter giocare a causa dell'infortunio di febbraio» che lo ha «frenato molto» non permettendogli di giocare con più continuità. Jordan spera di far parte del gruppo che partirà per la Russia, ma la certezza ancora non c’è: «Non so se ci sarò, vedremo se farò ancora parte del gruppo definitivo dopo questa settimana - ha ricordato Lukaku -. Il modo migliore per curarmi è continuare con gli esercizi che mi sono stati assegnati. Non voglio sprecare questa chance, continuerò la mia riabilitazione prima. Non sarei qui se non fossi pronto per questo».



CAMP NOU

La gestione di Lukaku ha costretto agli straordinari lo staff medico della Lazio, che si è dimostrato all'altezza della situazione e che il prossimo weekend al Camp Nou di Barcellona parteciperà al XXVII Congresso Isokinetic sul tema 'Football Medicine Outcomes: are we winning?' organizzato dall’Isokinetic. Il professor Fabio Rodia, consulente ortopedico del club, e il dottor Angelo Ventura, scenderanno in campo insieme ai migliori esperti della riabilitazione ortopedica e sportiva internazionale (provienti anche da Real Madrid, Bayern Monaco, Lione e Barcellona). L’evento è stato presentato in mattinata pressa la sede Isokinetic di Roma dal responsabile della struttura Giammaria D’Orsi insieme a Rodia, che durante la conferenza ha voluto ringraziare anche il direttore sanitario il dott. Ivo Pulcini, il dott. Antonino Maggio, dott. Massimo Razzano, dott. Angelo Ventura, dott. Claudio Meli (ecografista) e i fisioterapisti Gianluca Berini, Valerio Caroli, Vittorio Raieta, Riccardo Contigliani (osteopata), Giorgio Gasparini, Christian Marsella e Fabrizio Scalzi.

