Lazio, Lulic è il jolly di Inzaghi. Sopresa a Formello: c'è Giulia Paparelli, nipote di Vincenzo

di Valerio Cassetta

Dovrà fare la formazione con uno sguardo all’infermeria, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio per la trasferta di Torino non potrà contare su Marco Parolo e dovrà valutare le condizioni di Lukaku. Il primo durante il match con la Sampdoria ha accusato un problema all’inguine (trauma distrattivo) e contro i granata non sarà a disposizione. Il belga, invece, oggi è rimasto a riposo. In ogni caso il tecnico biancoceleste farà le sue scelte solo nei prossimi giorni. Lulic è pronto a sostituire Parolo nel ruolo di mezzala, ma se dovesse mancare anche Lukaku, allora correrà sull’out di sinistra, lasciando libero un posto in mezzo al campo. Luis Alberto e Murgia potrebbero contendersi una maglia da titolare, ma è ancora presto per stabilire chi sarà il favorito.



SORPRESA

Intanto, nel pomeriggio i calciatori della Lazio hanno incontrato Giulia Paparelli, nipote di Vincenzo, il tifoso laziale ucciso il 28 ottobre 1979 durante un derby con un razzo, sparato dalla Curva Sud romanista. Accompagnata dal papà Gabriele, la bambina ha potuto ammirare da vicino i suoi beniamini, trascorrendo un pomeriggio di gioia e lazialità.

