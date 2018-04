Lazio, Lulic: «Non dobbiamo rilassarci». Immobile ko: finale di stagione a rischio

di Valerio Cassetta

Non fa calcoli Senad Lulic. «Finché la Champions non sarà matematicamente raggiunta, non dobbiamo rilassarci, non avremo avversari semplici - ribadisce il capitano della Lazio, al termine della vittoria contro il Torino -. È tutto nelle nostre mani, con questo atteggiamento ci credo!». Il successo in trasferta aumenta le convinzioni del bosniaco che sottolinea l’intenzione della squadra: «Volevamo portare questi tre punti a casa soprattutto vedendo il risultato dell’Inter». Senza Europa League è più facile gestire una partita a settimana e «c’è più tempo per rifiatare e preparare la gara». Sulla difesa, che per la seconda volta consecutiva, Senad in zona mista ammette: «E’ positivo non prendere gol, l'abbiamo preparata bene, ora dobbiamo gestirci e dare il massimo nei prossimi tre turni». Atalanta, Crotone e Inter. Queste le prossime avversarie della Lazio. «Mancano ancora tre turni pre prenderci la Champions» ricorda Lulic, che spera di contare su Ciro Immobile.



CIRO KO

C’è apprensione in casa Lazio per Ciro Immobile. L’attaccante, uscito al 13’ della sfida contro i granata, ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia destra. «C’è la sensazione che Ciro possa finire qui la stagione, ma sono fiducioso per lui e per Stefan (Radu, ndr), sperando che ci possano aiutare ancora» rivela Simone Inzaghi davanti ai microfoni di Mediaset Premium. E’ ancora presto però per fare una diagnosi definitiva. «Capire cosa abbia Immobile è impossibile - spiega Fabio Rodia, responsabile ortopedico del club - nel dubbio vanno sempre effettuati degli esami per avere una diagnosi precisa e poi deve passare un certo numero di ore per stabilizzare la situazione di una lesione muscolare». Insomma, «adesso quindi è ancora impossibile sapere con certezza l'entità dell'infortunio. Le sensazioni del giocatore non sono positive, ha sentito un fastidio improvviso e acuto al bicipite femorale». La situazione verrà monitorata nelle prossime ore, ma «la cosa negativa è che mancano venti giorni alla fine della stagione, anche un trauma di lieve entità ha bisogno di 10-15 giorni per guarire».

