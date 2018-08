Lazio, Marathonbet il nuovo sponsor

di Valerio Cassetta

«La S.S. Lazio e Marathonbet, società russa che approda per la prima volta in Italia, hanno siglato un accordo di sponsorizzazione fino al 31 dicembre 2018, nel rispetto delle norme vigenti. Il logo di Marathonbet sarà presente sulle maglie della prima squadra in occasione delle gare disputate dalla S.S. Lazio nelle competizioni nazionali ed internazionali». Così il club biancoceleste sul proprio sito, annunciando il nuovo accordo di sponsorizzazione con la società di scommesse. Nella nota si legge che «il brand di Marathonbet sarà presente allo stadio Olimpico sui led ed i maxischermi, così come sui backdrop e altri materiali di comunicazione». Il marchio Selèco, invece, dovrebbe rimanere sul retro delle maglie.



