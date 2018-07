Lazio, Mauricio si propone: «Sono ancora sotto contratto e sono in forma»

di Valerio Cassetta

Si è allenato durante le vacanze e sogna di conquistare la fiducia di Inzaghi, Mauricio. Il difensore brasiliano di ritorno dal prestito al Legia Varsavia probabilmente non partirà per il ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore, ma spera di avere un’ultima possibilità. Finito fuori rosa, lo scorso autunno venne reintegrato per la partita in trasferta contro il Chievo Verona: la Lazio tra infortuni e squalifiche era in piena emergenza difensiva. «Un mio ritorno in Brasile? Non escludo nulla oggi - ha detto Mauricio a futebol.lance.com - Ho avuto l'opportunità di tornare nelle ultime settimane e questo può ancora accadere». L’ex Sporting Lisbona vuole «un progetto serio per tornare a recitare un ruolo da protagonista» avendo «grandi aspettative per il futuro». Mauricio però ricorda: «Al momento ho ancora un contratto con la Lazio e stabiliremo il mio futuro con molta calma. La cosa più importante è che sono in un buono stato di forma e voglio avere continuità nei prossimi mesi». Insomma, il brasiliano è pronto a dare il contribuito, se la Lazio deciderà di puntarci,

