Lazio, Milinkovic cerca ancora se stesso

di Gabriele De Bari



Il personaggio è sempre lui. Sarà per quella mega valutazione da 120 milioni, che pesa come un macigno, sarà perché tutti si aspettanoda lui la grande giocata, l'assist, il gol, sarà perché sul serbo la societàha deciso di costruire presente e futuro. Una serie di motivi che pongono Milinkovic sempre al centro delle attenzioni e delle aspettative di tutti. Il centrocampista, però, dopo il deludente Mondiale, ancora non si è ritrovato nel pieno delle sue potenzialità. Opaco, contro Napoli e Juventus, ha dato, però, qualche confortante segnale di ripresa contro il Frosinone. Almeno nel primo tempo, quando è spesso entrato nel vivo della sfida. Una clamorosa occasione sprecata a un passo dalla porta, un sontuoso assist per la più grande palla-gol costruita dalla Lazio e sciupata da Immobile, e un gran tiro dalla distanza sfilato alto di poco. Insomma, si è rivisto qualcosa di concreto, passi avanti che lasciano ben sperare Inzaghi e i tifosi. Non è semplice giocare ed essere decisivi con un fardello di oltre 100 milioni da portare, però i campioni veri devono imparare a convivere con il peso di queste responsabilità che fanno anche crescere. Se saprà dimenticare la folle valutazione del mercato Milinkovic tornerà al centro del progetto e diventerà decisivo, studiando da campione. Se, al contrario, dovesse lasciarsi schiacciare, allora sarebbero problemi per lui, la squadra e la società. Le risposte alle prossime partite quando la Lazio sarà chiamata a fornire prove ben più convincenti e brillanti con il serbo che dovrà confermare la bella stagione scorsa.

