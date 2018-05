Lazio, Milinkovic: «Crotone e Inter partite della vita». Basta: «Serve ultimo sforzo»

di Valerio Cassetta

Professori per un giorno. Sergej Milinkovic, Dusan Basta e Adam Marusic hanno fatto visita all'Istituto Asisium di Roma nell'ambito dell'iniziativa "Dalla scuola allo stadio, il modo giusto di sostenere lo sport". Accolti dall'entusiasmo dei bambini, i calciatori della Lazio, accompagnati dall'aquila Olympia, hanno scatto foto e firmato autografi, prima di rispondere alle domande dei piccoli alunni.



ULTIMO SFORZO

Successivamente, margine dell'evento, Dusan Basta ha fatto il punto della situazione in casa Lazio: «Serve l'ultimo sforzo e mettere alle spalle infortuni e problemini. Ci aspettano le due partite più importanti (Crotone e Inter, ndr). Penso che tutta la squadra creda di poter raggiungere la Champions League». Insomma, la convinzione di poter far bene non manca: «Mi ricordo che quando uscì il calendario pensammo che Lazio-Inter sarebbe stata decisiva - ha svelato il serbo -. Visto il campionato poteva non essere così, ma spesso tutto si decide negli ultimi secondi». Parlando degli episodi arbitrali negativi subiti durante la stagione, il terzino ha cercato di guardare avanti: «Dobbiamo dimenticare gli errori arbitrali. Raggiungendo la Champions saremo ancora più felici proprio per le problematiche extra-campo».

SFIDE DECISIVEParlando alla tv ufficiale del club, anche Milinkovic si è espresso sul finale di stagione: «Sono pronto, queste partite per noi sono la vita, tutti vogliamo andare in Champions - ha ammesso "il sergente"-. Vogliamo vincere a Crotone, poi aspettiamo tutti i tifosi allo stadio, ci aiuterebbe la loro presenza, poi potremmo festeggiare tutti insieme».

