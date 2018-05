Lazio, Milinkovic è l'amuleto per la Champions League

di Alberto Abbate

Un rimedio contro la sfortuna, Inzaghi confida nel gol dell’ultimo portafortuna: quando Milinkovic segna, la Lazio vince o pareggia. Entrambi i risultati a Crotone sarebbero utili per la causa. E allora, per gli oltre duemila tifosi in aiuto in trasferta, c’è il talismano Sergej sotto porta. Pronto di nuovo a salire in cielo per regalare la Champions. Anche perché potrebbe essere l’ultimo dono. E allora è questo il momento di lasciare nella storia biancoceleste il segno dopo Torino. Sotto la Mole era volato sulla luna per infilare lo 0-1. Poi, dopo il rigore procurato e sbagliato da Luis Alberto, aveva sfiorato in altre due occasioni la rete. Niente da fare, ma senza lo spagnolo e Immobile, domenica non potrà più sbagliare.



