Lo United punta tutto su Milinkovic, Mendes fa l'intermediario

di Emiliano Bernardini

United più che mai. Nel senso del Manchester. José Mourinho sta facendo il diavolo a quattro per avere Milinkovic. Sergej ride spensierato mentre si scalda nel girotondo con i compagni. Non vede problemi o ostacoli. Sa di essere uno dei diamanti più preziosi di questo mercato e non fa nulla per nasconderlo. Nessuna rottura con la Lazio, anzi. Da lui sono arrivati solo preziosi assist alla dirigenza. Tare e Lotito hanno il coltello dalla parte del manico. Si vende alle loro condizioni. «Ho un contratto, qui sto bene...

