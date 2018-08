​Lazio, Milinkovic e Luis Alberto puntano il Napoli: «Siamo pronti»

di Valerio Cassetta

Non vedono l’ora di scendere in campo, Milinkovic e Luis Alberto. I giocatori della Lazio vogliono partire subito con con il piede giusto, nonostante il calendario sfavorevole. Affrontare il Napoli di Ancelotti alla prima giornata (questa sera ore 20:30 all'Olimpico di Roma) impone massima attenzione. I biancocelesti però non hanno paura e puntano alto. «Siamo pronti» scrive su Instagram Sergej, rimasto a Formello dopo la corte di tante big europee. Dello stesso avviso lo spagnolo che sempre sui social ricorda: «Oggi abbiamo un appuntamento. Vi aspettiamo». Questo l’invito ai tifosi di “Don Luis”, che affiancherà Immobile in attacco.



CESSIONE

Intanto, Davide Di Gennaro, ceduto in prestito alla Salernitana, sul web ringrazia «la Lazio e il presidente Lotito per avermi dato l’opportunità di aver fatto parte di una squadra tra le più forti in Italia e al contempo per aver agevolato dopo un anno per me difficile la mia volontà di vestire la maglia della Salernitana». Una scelta condivisa dal numero uno laziale: «Per convincere Di Gennaro ho usato gli argomenti giusti, facendogli capire che a Roma ci sarebbe stato poco spazio per lui - sostiene Lotito - e che a Salerno, invece, avrà la possibilità di esaltarsi».

