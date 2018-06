â€‹Lazio, Milinkovic: «Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere»

di Valerio Cassetta

Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L’oggetto del desiderio di molti top club europei, intervistato da Tiki Taka Russia, è tornato a parlare del suo futuro: «Ora sono in Russia con la mia nazionale. Non penso a cosa farò dopo, penso solo alla Serbia, e speriamo di fare bene». Insomma, la corte di Real Madrid e Barcellona sembra non turbarlo, ma a precisa domanda sull’interesse della Juventus il centrocampista della Lazio lascia trasparire un timido sorriso sul suo volto. «Vedo il tuo sorriso» gli fa notare la giornalista. «Posso sorridere, ma penso al Mondiale, poi vediamo» la risposta di Sergej.

© RIPRODUZIONE RISERVATA